Врачи трех больниц спасли мужчину с проломленным стрелой от крана черепом

На Урале врачи трех больниц спасли мужчину с расколотым стрелой крана черепом

В Свердловской области врачи спасли 57-летнего уральца, которому стрелой строительного крана проломило череп. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Инцидент произошел в Серове. В критическом состоянии его доставили в стационар на базе Серовской городской больницы, где ему провели томографию и стабилизировали состояние. После телеконсультации со специалистами из Екатеринбурга медики приняли решение перевозить пациента в ближайший межмуниципальный медицинский центр.

«Мужчину экстренно доставили в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила, где его ожидала операционная бригада. Нейрохирург Дмитрий Неволин, анестезиолог-реаниматолог Аслам Абдуев и операционная медсестра Нина Дмитриева удалили отломки костей, гематомы, восстановили целостность твердой мозговой оболочки», — рассказали в ведомстве.

Пациента уже выписали из стационара, у него восстанавливается речь, постепенно восстанавливаются двигательные функции.

Ранее врачи восстановили череп новосибирцу, на которого упала коробка передач КамАЗа.