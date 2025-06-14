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В Новосибирске коробка передач от «КамАЗа» проломила череп мужчине

Врачи восстановили череп новосибирцу, на которого упала коробка передач «КамАЗа»
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Минздрав Новосибирской области

Хирурги Новосибирской ГКБ № 34 спасли мужчину, на голову которого упала коробка передач от«КамАЗа» весом 200 кг. Об этом сообщает Минздрав области.

Пациента доставили в больницу с рабочего места, где он занимался ремонтом «КамАЗа», когда ему на голову упала коробка передач весом 200 кг. Он получил тяжелую травму с повреждением костей и смещением костных фрагментов в полость черепа.

Требовалось срочное хирургическое вмешательство, врачам пришлось заново собирать черепную коробку. Нейрохирургам удалось восстановить целостность черепа без применения имплантов и внешних вставок.

До этого во Владивостоке врачи Тысячекоечной больницы спасли 50-летнего мужчину с раздробленным черепом в результате удара топором. Пациент получил бытовую травму на острове Попова, откуда его экстренно эвакуировали на катере. Медики несколько часов собирали мужчине череп по частям, операция завершилась успешно.

Ранее свердловские врачи спасли мужчину с расколотым на части черепом.

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