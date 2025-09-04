На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сибиряк организовал нарколабораторию на деньги украинских кураторов

ФСБ: в Новосибирской области накрыли нарколабораторию с кураторами с Украины
МВД РФ по Тверской области

В Новосибирской области сотрудники ФСБ закрыли нарколабораторию, организованную местным жителем на деньги кураторов с Украины. Всего изъято около 40 кг синтетических наркотиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По информации следствия, во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники спецслужбы обнаружили в частном доме в поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района нарколабораторию. Отмечается, что в ходе обыска следователи изъяли более 40 кг готового синтетического наркотика, а также свыше полутора тонн химических реактивов.

Организовал нарколабораторию на деньги кураторов с Украины житель Новосибирской области 1992 года рождения, ранее судимый за сбыт наркотиков, уточнили в ФСБ. По данным ведомства, мужчина планировал сбывать наркотики оптовыми партиями на территории Новосибирской области.

Фигурант арестован, в отношении него возбуждено дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, рассказали в ФСБ.

Ранее сообщалось, что в российском регионе пятерых человек осудили за совершение теракта по заданию куратора.

