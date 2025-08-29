В российском регионе пятерых человек осудили за совершение теракта по заданию куратора

В Чите пятерых мужчин осудили на 13 лет за теракт в интересах Украины

В Чите пятерых мужчин приговорили к лишению свободы на сроки от 7 лет 8 месяцев до 13 лет за совершение теракта по заданию куратора. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Доказательства, которые были собраны сотрудниками СК России по Забайкалью во взаимодействии с местным УФСБ, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора троим жителям региона 23, 20 и 19 лет, 19-летнему жителю Хабаровского края и 18-летнему жителю Приморья.

Все они признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений, в том числе теракта, повлекшего причинение серьезного ущерба, и диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также в содействии террористической и диверсионной деятельности.

Сотрудники УФСБ и СУ СК по Забайкальскому краю установили, что один из фигурантов дела с помощью иностранного мессенджера вступил в переписку с неизвестным. Куратор предложил за вознаграждение в интересах Украины совершить теракт в отношении спортивного клуба «Островский, 13» в Чите. Россиянин получил инструкции и привлек своего друга в качестве сообщника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить дополнительные связи преступников, которые оказались причастны к совершению террористических актов в Забайкальском крае. Также установлено, что подозреваемые по заданию украинских кураторов намеревались совершить поджог еще двух объектов: спортивного клуба и базовой станции. В суде добавили, что жители Приморья и Хабаровска в прошлом году подожгли станцию связи в Биробиджане.

«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30 п. «А» ч. 2 ст. 205, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 281, ч. 1 ст. 281.1 Уголовного кодекса России, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок от 7 лет 8 месяцев и до 13 лет лишения свободы», — говорится в публикации.

Преступники будут отбывать наказания в исправительных колониях общего и строгого режима.

Спортивный клуб «Островский 13» в Чите, в котором обучали единоборствам детей и взрослых, сгорел в ночь с 30 на 31 мая 2024 года. По поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова здание учреждения оперативно восстановили. В сентябре 2024 года спортивный клуб открылся после ремонта.

