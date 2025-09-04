Жителям Владивостока не понравился символ дружбы с Китаем на фасаде спорткомплекса

Дракон на фасаде спорткомплекса во Владивостоке вызвал вопросы у жителей

После появления китайского дракона на фасаде спорткомплекса во Владивостоке у местных жителей возникли вопросы. Об этом сообщает в Telegram-канале News.vl.

На кадрах из города черный фасад здания украшен китайским драконом и иероглифами.

«Инициатива позиционируется как создание «восточного колорита» и символ дружбы с КНР», — говорится в посте.

К нему прикреплен скрин комментария одного из горожан. Он задается вопросом, почему спортивный объект посвящен не российскому спорту, его легендам, достижениям земляков на Олимпиадах или традиционным тиграм и нерпам.

В июне жителям Владивостока не понравилась отреставрированная скульптура русалки, которую установили в новом месте. В прошлом она находилась в Спортивной гавани, потом 14 лет лежала на дне моря, а недавно была снова установлена — в зоне отлива на острове Русский на пляже Ахлестышева. Реставрацией занимался скульптор Илья Топчий. Жители сочли обновленную версию русалки с грудью большего размера «дефектной» и «уродством». Некоторым не понравилось и ее перемещение на другое место.

