Фанаты Паши Техника осквернили Стену Цоя на Арбате

В центре Москвы фанаты рэпера Паши Техника осквернили Стену Цоя (стена дома №37, выходящая в Кривоарбатский переулок; поклонники расписали ее надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту) на Арбате. Об этом сообщает 112.

На видео с места происшествия видно, что граффити с лицом Цоя перекрывает большая надпись «Техник». Она занимает половину стены.

Паша Техник скончался в возрасте 40 лет. В конце марта он был госпитализирован в Таиланде с тяжелым отравлением. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, но 4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения. Согласно опубликованному заключению о смерти, музыкант умер из-за септического шока. Как отметили медики, к летальному исходу привели острая дыхательная недостаточность и ряд других заболеваний. Самолет с телом исполнителя приземлился в Москве 9 апреля.

Ранее арестовали девушку, повздорившую с полицией на прощании с Пашей Техником.