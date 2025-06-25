Жители Владивостока негодуют из-за обновленной статуи русалки с «дефектной» грудью

Жителям Владивостока не понравилась обновленная скульптура русалки, которую установили в новом месте. Об этом пишет «Подъем».

По его информации, в прошлом скульптура находилась в Спортивной гавани, потом 14 лет лежала на дне моря, а накануне была снова установлена — в зоне отлива на острове Русский на пляже Ахлестышева. Реставрацией занимался скульптор Илья Топчий.

Жители сочли обновленную версию русалки с грудью большего размера и без сосков «дефектной» и «уродством». Некоторым не понравилось и ее перемещение на другое место.

В пресс-службе мэрии Владивостока объяснили, что новая локация — единственный подходящий вариант, поскольку в Спортивной гавани из-за илистого дня русалка уходила под воду. Кроме того, власти учитывали доступность скульптуры для людей с машинами. В мэрии подчеркнули, что новая локация «отражает суть» русалки: она одновременно находится на море и на суше.

По поводу внешнего вида власти заявили, что из-за утраты некоторых элементов возможности восстановить первоначальный вид скульптуры не было. Топчий помог с выбором ее нового облика. Реставрация и установка русалки — это частная инициатива скульптора и спонсоров.

8 мая в Усть-Алданском улусе торжественно открыли памятник организатору физкультурно-спортивного движения в Якутии Николаю Тарскому. Позднее в СМИ появились высказывания его родственников, которых не устроил внешний вид монумента. Местный скульптор из села Борогонцы Геннадий Оллонов заявил, что ему неприятно слышать критику от родных Тарского. «Газете.Ru» он сообщил, что лично ему никто не высказал замечаний, а фотографии, которые возмущенные родственники видели в сети, «смонтированы недоброжелателями».

Ранее фанаты Паши Техника осквернили стену Цоя на Арбате.