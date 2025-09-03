На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Свердловской области мужчина выбежал на дорогу и был дважды сбит машинами

В Первоуральске два автомобиля сбили пешехода
true
true
true
close
Госавтоинспекция Свердловской области/VK

В Свердловской области мужчину не спасли после того, как он попал под колеса машин дважды за один день. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел в Первоуральске, на Трактовой улице. По предварительной информации, 37-летний мужчина решил перейти дорогу в непредназначенном для этого месте.

В какой-то момент его сбил автомобиль. Пострадавший отлетел на встречную полосу, где его сбила еще одна машина. В результате мужчина получил серьезные травмы, он не выжил.

Известно, что оба водителя за рулем уже более десяти лет, за это время один из них нарушил ПДД один раз, второй – трижды.

«По результатам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования, оба водителя трезвы», – сообщается в публикации.

Сотрудники ГИБДД провели все необходимые мероприятия на месте. В ведомстве напомнили о том, что водителям стоит снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам же важно переходить дорогу только убедившись, что рядом нет автомобилей.

Ранее в Ленобласти мужчина попал под электричку и выжил.

