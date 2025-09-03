В Ленобласти мужчина попал под электричку и выжил

В Ленобласти пьяный пешеход попал под поезд и выжил

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина чудом выжил, оказавшись под колесами электрички. Об этом сообщается в Telegram-канале транспортной полиции по СЗФО.

Инцидент произошел на перегонe Капитолово — Девяткино. По предварительной информации, пьяный 40-летний житель Бокситогорска шел вдоль путей и не заметил приближавшуюся электричку.

Машинист, заметив человека на путях, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пострадавший выжил, он госпитализирован с различными травмами, подробности о его состоянии неизвестны. ЧП привело к задержке движения поезда на 50 минут. По факту произошедшего транспортные полицейские проводят проверку, устанавливая все обстоятельства.

До этого в Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда Мурманск — Новороссийск. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его экстренно госпитализировали.

Ранее в Ростовской области подросток в наушниках попал под поезд.