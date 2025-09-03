На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Наркоторговца, скармливавшего жертв крокодилу, арестовали в Колумбии

В Колумбии арестовали наркоторговца, скармливавшего жертв крокодилу
close
Depositphotos

В Колумбии арестовали наркоторговца Робинсона Зулуага Арройо, известного как Эль Локо, подозреваемого в участии в преступной группировки «Лос Эспартанос». Об этом сообщило издание El Heraldo de Mexico.

Его задержали в Буэнавентуре, главном портовом городе Валье-дель-Каука, в ходе совместной операции национальной полиции и ВМС США.

Арройо обвиняется в убийствах, торговле наркотиками и незаконной эксплуатации природных ресурсов. Следствие заявило, что он применял жестокие методы устранения своих жертв, в том числе с помощью крокодила.

Его поймали в ходе расследования случаев исчезновений людей в регионе. У Эль Локо изъяли крокодила, которого, по данным следствия, он кормил человеческими останками, предварительно убив и расчленив жертв.

В августе колумбийские наркоторговцы сбили дроном полицейский вертолет во время операции в департаменте Антиокия по уничтожению посевов коки.

Ранее колумбийского наркоторговца приговорили в России почти к 20 годам колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами