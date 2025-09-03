Наркоторговца, скармливавшего жертв крокодилу, арестовали в Колумбии

В Колумбии арестовали наркоторговца Робинсона Зулуага Арройо, известного как Эль Локо, подозреваемого в участии в преступной группировки «Лос Эспартанос». Об этом сообщило издание El Heraldo de Mexico.

Его задержали в Буэнавентуре, главном портовом городе Валье-дель-Каука, в ходе совместной операции национальной полиции и ВМС США.

Арройо обвиняется в убийствах, торговле наркотиками и незаконной эксплуатации природных ресурсов. Следствие заявило, что он применял жестокие методы устранения своих жертв, в том числе с помощью крокодила.

Его поймали в ходе расследования случаев исчезновений людей в регионе. У Эль Локо изъяли крокодила, которого, по данным следствия, он кормил человеческими останками, предварительно убив и расчленив жертв.

В августе колумбийские наркоторговцы сбили дроном полицейский вертолет во время операции в департаменте Антиокия по уничтожению посевов коки.

Ранее колумбийского наркоторговца приговорили в России почти к 20 годам колонии.