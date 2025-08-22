На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Колумбии рассказал о нападении наркоторговцев на полицейский вертолет

Президент Петро: колумбийские наркоторговцы сбили полицейский вертолет
true
true
true
close
Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вертолет колумбийской полиции был сбит боевиками «Клана залива» во время операции в департаменте Антиокия по уничтожению посевов коки. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в соцсети X.

По его словам, правоохранительным органом удалось изъять полторы тонны кокаина у «Клана залива» в Урабе. После этого последовала реакция наркоторговцев: во время работ по искоренению листа коки в Амальфи, Антиокия, им удалось сбить полицейский вертолет. На ситуацию незамедлительно отреагировали ВВС Колумбии, добавил Петро.

В результате произошедшего не выжили восемь полицейских, находившихся в вертолете.

По словам министра обороны Педро Арнульфо Санчеса, к месту аварии направили все силы ВС страны, а также полицию для эвакуации личного состава, оказания поддержки и нейтрализации преступников.

Позднее Петро добавил, что ответственность за крушение вертолета «несет 36-й фронт «Центрального командования».

Губернатор Антиокии Андрес Хулиан рассказал, что полицейское воздушное средство было подбито дроном.

Также сообщалось, что в результате терактов, совершенных различными повстанцами, в колумбийском городе Сантьяго-де-Кали и в департаменте Антиокия не выжили шесть и 12 человек.

В ночь на 22 августа сообщалось, что в результате взрыва возле авиабазы имени Марко Фиделя Суареса в колумбийском городе Кали не выжили пять человек, еще 36 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее президент Колумбии сообщил о подготовке нападения на его самолет.

