В Петербурге мигрант несколько раз ударил беременную партнершу ножом в живот

В Петербурге мигранта будут судить за нападение на беременную сожительницу
Shutterstock

В Петербурге перед судом предстанет иностранец, которого обвиняют в нападении на сожительницу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Всего, по версии следователей, мигрант нападал на возлюбленную дважды. Так, в мае текущего года он несколько раз ударил женщину кулаком по груди. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В июне также, будучи пьяным, он схватился за нож и, зная, что его партнерша беременна, нанес ей пять ударов в грудь и живот. Причиной агрессии стала ревность.

«В связи с оказанным сопротивлением, а также квалифицированной медицинской помощью, оказанной потерпевшей, обвиняемый не довел свой преступный умысел до конца», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о причинении здоровью вреда средней степени тяжести. На данный момент фигурант находится под стражей.

Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее беременная от ученика учительница родила и вышла за него замуж после тюрьмы.

