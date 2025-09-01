На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беременная от ученика учительница родила и вышла за него замуж после тюрьмы

В США учительница родила от школьника и вышла за него после тюрьмы
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Учительница из США дважды беременела от своего ученика и попадала в тюрьму. Об этом сообщает Mirror.

Педагог по имени Мэри Кей Летурно, по ее словам, влюбилась в школьника Вили Фуалау, когда тому было 12 лет, а ей – 34. Будучи его учительницей, женщина стала его совращать. При этом у нее уже был супруг, который обнаружил их переписку и пригрозил ребенку.

В какой-то момент полиция арестовала педагога, вину в изнасиловании мальчика она признала. В тот момент она уже была беременна и отсидела в тюрьме три месяца.

Еще во время судебных разбирательств она пообещала, что больше не приблизится к мальчику, но спустя 30 дней после освобождения их застали в машине за соитием.

Несмотря на вторую беременность, ее приговорили к семи годам и шести месяцам заключения. К этому моменту она уже развелась с мужем. Ее ученик дважды стал отцом к 15 годам.

Позже пара поженилась, но спустя 14 лет в браке рассталась. Как рассказал друг Вили, молодой человек переосмыслил их отношения и понял, что они были неправильными.

Ранее другая учительница из США растлила ученицу и обвинила ее в домогательствах.

