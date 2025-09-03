На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В пермском ледовом дворце дети-фигуристы отравились во время занятий

В Перми в ледовом дворце массово отравились дети
Несколько детей отравились в ледовом дворце во время занятий. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на мать одного из пострадавших.

По словам женщины, в течение месяца у детей наблюдалось ухудшение состояния в моменты, когда они выходили на лед. Спортсмены жаловались на тошноту, головную боль и нехватку воздуха.

Родители предполагают, что дело не в продуктах из буфета. Причиной отравления может быть заливочная машина или реагент, который использовали для заливки арены.

Женщина добавила, что дети жаловались тренерам, но те уверены, что подопечные выдумывают. После подобных разговоров фигуристы боятся ходить на тренировки.

Родители не хотят обращаться в профильные ведомства, так как боятся последствий.

«Директору сообщали, предлагали вызвать Роспотребнадзор, но она отказалась», – сообщается в публикации.

Информацию о нескольких воспитанниках, которым понадобилась помощь медиков 2 сентября, подтвердила директор. После жалоб, по ее словам, тренировки были приостановлены, было организовано расследование. Она также добавила, что специалисты не используют химию при подготовке арены.

Ранее на свадьбе в Екатеринбурге отравились 15 человек, включая детей.

