На свадьбе в Екатеринбурге отравились 15 человек, включая детей

В Екатеринбурге во время свадьбы произошло массовое отравление, пострадали в том числе дети. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент случился 29 августа во время торжества в зале Olymp Hall на улице Чкалова. По словам одной из гостей, симптомы отравления появились у 15 человек, включая троих детей. Взрослые были госпитализированы в больницу №40, дети — в медицинские учреждения №15 и №9. Большинству пострадавших диагностировали норовирусную инфекцию.

Администрация Olymp Hall отрицает причастность к инциденту, отмечая, что гости сообщили об отравлении спустя пару дней после мероприятия, а значит они могли заболеть еще где-то. Представители заведения указали, что продукты закупаются в сетевых магазинах. При этом молодоженам вернули часть стоимости банкета.

