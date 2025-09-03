На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижнем Новгороде чиновник столкнул со сцены мужчину в День города

Нижегородского чиновника, столкнувшего пьяного мужчину со сцены, отстранили
Telegram-канал Подъём

В Нижегородской области начальник отдела культуры Вадим Атопшев в День города Княгинина столкнул пьяного мужчину со сцены. Об этом пишет «Подъем» в Telegram-канале.

В публикации говорится, что пьяный мужчина упал на 10-летнюю девочку, она сломала ногу.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

«На это время двое сотрудников, в том числе начальник отдела культуры, будут отстранены от исполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что семье пострадавшего ребенка окажут всю необходимую помощь. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. В пресс-службе уточнили, что за случившееся понесут ответственность организаторы, отвечающие за проведение мероприятия.

До этого торговец арбузами прокатил на капоте своего автомобиля сотрудника Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ). Сотрудник в результате действий водителя не пострадал. Дело было направлено в правоохранительные органы.

Ранее кубанский чиновник подал в суд на пенсионерку за слова, что «он врет как дышит».

