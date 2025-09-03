На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: чиновника из Петербурга прокатил на капоте торговец арбузами

Торговец арбузами прокатил на капоте чиновника из Петербурга и попал на видео
Торговец арбузами прокатил на капоте своего автомобиля сотрудника Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ). Об этом сообщили в Telegram-канале комитета.

«Металлострой, несанкционированная торговля арбузами. Редкий рейд обходится без риска — вчера наши сотрудники вновь в этом убедились. При пресечении незаконной торговли они получили яростное сопротивление. Злоумышленник при попытке скрыться прокатил на капоте своего автомобиля одного из рейдовиков», — говорится в публикации.

Сотрудник КИИ в результате действий водителя не пострадал. Дело было направлено в правоохранительные органы.

На размещенных кадрах видно, что рейдовику пришлось зацепиться за капот движущегося автомобиля, чтобы не попасть под колеса.

До этого петербуржец избил автомобильного мастера. Причиной ссоры стал зазор, образовавшийся между капотом и крылом, после кузовного ремонта автомобиля.

Мужчина ударил мастера автосервиса по лицу, после чего он потерял сознание. Медики диагностировали у потерпевшего перелом носа со смещением. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее собака за рулем авто устроила ДТП и попала на видео.

