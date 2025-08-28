Кубанский чиновник подал в суд на пенсионерку за слова, что «он врет как дышит»

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко отсудил у 80-летней пенсионерки 1000 рублей за нанесенный ему моральный ущерб. На эту историю обратил внимание кубанский журналист Андрей Кошик в своем Telegram-канале.

Поводом для обращения в суд стали комментарии пенсионерки в местном паблике, в котором она обвинила чиновника в том, что он «врет как дышит». Кроме того, женщина заявила, что Бондаренко «верит в свое вранье, а это уже опасный симптом», а про его «обещалки, фантазии, уже знают все».

Как сообщил местный портал «93.ру», чиновник заявил, что эти слова женщины задели его репутацию и честь. Бондаренко подал иск, в котором указал, что комментарии пенсионерки «не соответствуют действительности» и назвал их субъективным мнением. В своем требовании глава района призвал удалить сообщения и выплатить ему компенсацию.

На суде пенсионерка сказала, что ее высказывания были не утверждением, а сравнением, лексической выразительностью и стилистическим приемом речи. Однако суд постановил взыскать с нее 1000 рублей в качестве морального вреда и удалить комментарии пенсионерки в паблике.

Как стало известно Telegram-канал Kub Mash, в своем иске Бондаренко указывал куда большую сумму. По данным издания, чиновник планировал отсудить у пенсионерки 300 тысяч рублей.

