На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кубанский чиновник подал в суд на пенсионерку за слова, что «он врет как дышит»

Глава Приморско-Ахтарского района Бондаренко отсудил у пенсионерки 1000 рублей
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко отсудил у 80-летней пенсионерки 1000 рублей за нанесенный ему моральный ущерб. На эту историю обратил внимание кубанский журналист Андрей Кошик в своем Telegram-канале.

Поводом для обращения в суд стали комментарии пенсионерки в местном паблике, в котором она обвинила чиновника в том, что он «врет как дышит». Кроме того, женщина заявила, что Бондаренко «верит в свое вранье, а это уже опасный симптом», а про его «обещалки, фантазии, уже знают все».

Как сообщил местный портал «93.ру», чиновник заявил, что эти слова женщины задели его репутацию и честь. Бондаренко подал иск, в котором указал, что комментарии пенсионерки «не соответствуют действительности» и назвал их субъективным мнением. В своем требовании глава района призвал удалить сообщения и выплатить ему компенсацию.

На суде пенсионерка сказала, что ее высказывания были не утверждением, а сравнением, лексической выразительностью и стилистическим приемом речи. Однако суд постановил взыскать с нее 1000 рублей в качестве морального вреда и удалить комментарии пенсионерки в паблике.

Как стало известно Telegram-канал Kub Mash, в своем иске Бондаренко указывал куда большую сумму. По данным издания, чиновник планировал отсудить у пенсионерки 300 тысяч рублей.

Ранее россиянку приговорили к пяти годам колонии за комментарии про Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами