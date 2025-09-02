В Иркутской области четырехлетний мальчик выпал из окна, пока мать была в ванной

В Иркутской области четырехлетний ребенок выжил после падения из окна

В Нижнеилимском районе полицейские выясняют обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна. Об этом сообщает УМВД Иркутской области.

Инцидент произошел в многоэтажке в поселке Янгель. Четырехлетний мальчик остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты четвертого этажа. В момент происшествия мать несовершеннолетнего находилась в ванной.

Пострадавший выжил, он госпитализирован, подробности о состоянии мальчика неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Москве пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Чертановская. Пятилетний мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и упал с высоты девятого этажа. Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не удалось.

Ранее в Тверской области двухлетний ребенок облокотился на сетку и выпал из окна второго этажа.