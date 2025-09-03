На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Ленобласти будут судить за падение пятилетнего ребенка с 8-го этажа

В Тихвине мужчина, по вине которого девочка выпала из окна, ответит в суде
FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области мужчина ответит в суде за падение ребенка с 8-го этажа. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел 22 июля в городе Тихвине. По версии следствия, пятилетняя девочка, за которой присматривал обвиняемый, на время осталась одна, залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.

Ребенок получил характерные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Врачи несколько дней пытались спасти девочку, но в итоге у нее остановилась сердце.

Кем обвиняемый приходился жертве, не уточняется. Теперь 28-летнего мужчину будут судить по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Ему грозит два года колонии, либо принудительные, либо исправительные работы, либо ограничение свободы на тот же срок.

До этого в Индии мужчина выбросил двухлетнего сына из окна во время ссоры с женой. Конфликт между супругами вспыхнул на террасе, в тот момент их сын находился поблизости. В порыве ярости мужчина поднял ребенка и швырнул его на землю с высоты. Мальчика доставили в районную больницу, но врачи оказались бессильны. Отца потерпевшего задержали.

Ранее мать, которая расправилась с младенцем, выбросив его в окно, отделалась штрафом.

