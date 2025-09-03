В Курганской области мужчина кинул гранату в витрину кафе-бара

В Курганской области мужчина кинул гранату в кафе-бара из-за ссоры с сотрудником

В Далматовском округе Курганской области полиция задержала местного жителя, бросивший гранату в витрину бара. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

Инцидент произошел 2 сентября в ночное время. По данным правоохранительных органов, между посетителем и сотрудником кафе-бара возник конфликт. После ухода из заведения мужчина спустя время вернулся и бросил гранату в его витрину. После этого он скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый житель города Далматово.

По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также полиция проводит проверку по вопросу законности деятельности самого кафе-бара.

27 августа в Москве мужчина напал с ножом на полицейских. Все произошло на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон». Парень поджег два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали полицейские и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление. Позже мужчину задержали.

Ранее в Туле судимый мужчина взорвал гранату в жилом доме.