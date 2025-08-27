Мужчина напал на полицейских на Щелковском шоссе в Москве

В Москве мужчина с ножом напал на полицейских на Щелковском шоссе и попал на видео

В Москве неизвестный напал с ножом на полицейских, сообщает Telegram-канал Baza.

«Все произошло на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон». Парень поджег два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали полицейские и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление», — сообщает канал.

По данным Shot, сейчас мужчина задержан. Видео задержания опубликовал Telegram-канал 112.

До этого сообщалось, что в Архангельске пассажиры подрались в общественном транспорте. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На опубликованных кадрах видно, как мужчина несколько раз ударяет пассажира, который наносит своему оппоненту ответные удары, а после распыляет в лицо перцовый баллончик. На записи также заметно, что во время конфликта один из мужчин держится за поручень.

Ранее два таксиста устроили поножовщину на северо-востоке Москвы.