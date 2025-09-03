Мужчина, изнасиловавший россиянку в туалете кафе, отправится в колонию

В Санкт-Петербурге суд признал виновным мужчину в преступлении против половой свободы девушки. Об этом сообщили в пресс-службе городского следственного управления СК РФ.
Согласно материалам дела, 14 ноября 2024 года фигурант, высказывая угрозы, изнасиловал потерпевшую в туалетной кабинке точки питания во Фрунзенском районе.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.
Также насильника обязали выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.
До этого в Москве задержали злоумышленника, который изнасиловал в кафе 18-летнюю девушку с инвалидностью. Мужчина завел потерпевшую в туалет, где совершил в отношении нее противоправные действия. В это время двое его спутников отвлекали мать девушки.
Ранее в Ульяновске молодого человека арестовали за изнасилование школьницы.