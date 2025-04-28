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В Москве мужчина изнасиловал девушку-инвалида в кафе, пока его знакомые отвлекали ее мать

В Москве троих мужчин задержали после изнасилования девушки-инвалида в кафе
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Москве троих мужчин задержали за надругательство над 18-летней девушкой. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в одной из точек общепита. По данным Telegram-канала, в заведении пострадавшая находилась вместе с матерью.

В какой-то момент к ним подошли мужчины в возрасте от 24 до 38 лет. Двое из них якобы стали отвлекать родительницу разговорами, пока третий увел девушку в туалет. На кадрах с места инцидента заметно, как он завел ее в помещение, при этом новая знакомая не сопротивлялась. Там он изнасиловал пострадавшую.

На ситуацию обратил внимание один из работников. Он рассказал о происходящем матери девушки, но та не отреагировала. Позже персонал помог посетительнице отбиться от мужчины.

«Выяснилось, что у пострадавшей диагностировано шизотипическое расстройство личности – вероятнее всего, она могла не понимать, что с ней происходит», – сообщается в публикации.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчин. Известно, что в столицу они приехали из другого региона.

Ранее в Ульяновске молодого человека арестовали за изнасилование школьницы.

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