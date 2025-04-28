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В Ульяновске молодого человека арестовали за изнасилование школьницы

В Ульяновске 18-летнего студента обвиняют в изнасиловании школьницы
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Shutterstock

В Ульяновске 18-летнего молодого человека обвиняют в изнасиловании 14-летней девушки. Об этом сообщает 73online.ru.

По данным издания, школьница обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала, что познакомилась с юношей в общей компании в мае 2024 года. Пара встречалась, но в октябре, по словам пострадавшей, студент пригласил ее к себе домой для просмотра фильма.

Когда возлюбленная пришла к нему в гости, молодой человек якобы стал угрожать ей и якобы изнасиловал. После этого, по словам девушки, она еще несколько раз оставалась у него, но в этих случаях близость была добровольной.

Позже пара рассталась, но в период с 12 по 20 апреля бывшая девушка пришла к студенту, так как тот угрожал распустить про нее слухи. Молодой человек якобы дважды надругался над пострадавшей.

В отношении юноши возбудили уголовное дело. Сам он заявил, что изнасилования или близости не было, так как он знал, сколько школьнице лет.

По словам молодого человека, девушка пришла к нему с родителями и взрослые отчитали его за общение с дочерью.

«Я попытался возразить, поскольку знаю, что она, насколько мне известно, встречается с другим парнем с декабря, но меня не услышали», – рассказал он.

На данный момент студент находится в СИЗО.

Ранее сосед по коммуналке избил и изнасиловал женщину в Петербурге.

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