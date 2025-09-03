Психолог назвала техники, которые помогут успокоиться при стрессе

Техника «сканер тела» поможет отслеживать сигналы своего тела и успокоиться в моменты сильного стресса. Об этом kp.ru рассказала клинический психолог Оксана Нараленкова.

По ее словам, это поможет развить навык наблюдения за ощущениями.

«Сядьте удобно, закройте глаза. Мысленно пройдитесь по всему телу от кончиков пальцев ног до макушки. Замечайте напряжение, тепло, холод, пульсацию. Встретившись с неприятным ощущением, просто отметьте его: «Да, вот здесь дискомфорт». И мягко переведите внимание дальше. 5-10 минут в день помогут «перенастроить» диалог между мозгом и телом», — пояснила эксперт.

Помимо этого, она посоветовала вести дневник настроения и пищеварения, поскольку постоянные проблемы с желудочно-кишечным трактом могут быть показателем психологического стресса. Еще одно правило, о котором рассказала Нараленкова, — привычка глубоко дышать. Психолог уточнила, что медленное диафрагмальное дыхание (с участием живота, «от живота» и с чувством того, как расширяется и сужается грудная клетка) может успокоить мозг и блуждающий нерв.

Заведующий реабилитационным отделением Саратовской городской межрайонной поликлиники № 1, заслуженный работник здравоохранения РФ Дмитрий Прошин до этого говорил, что занятия физической культурой помогают организму подготовиться к любым видам стресса, в том числе инфекционному.

Ранее россиянам назвали главные причины стремительного набора веса.