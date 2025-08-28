Россиянам рассказали, как подготовить организм к любым видам стресса

Занятия физической культурой помогают организму подготовиться к любым видам стресса, в том числе инфекционному. Об этом сообщил заведующий реабилитационным отделением Саратовской городской межрайонной поликлиники № 1, заслуженный работник здравоохранения РФ Дмитрий Прошин. Его слова цитирует sarinform.ru.

«При этом улучшается кровоснабжение всех органов и систем. Каждая клетка — отдельное государство. Клеткам нужно дать возможность работать, тогда кислорода в организме будет достаточно. Если клетки пострадали, организм приходит в упадок. Инфекционное заболевание — стресс для организма. Если организм не готов, он не может бороться», — отметил специалист.

День полезно начинать с утренней гимнастики и ходьбы, добавил он.

Спортсмен-дзюдоист общества спортивных единоборств «Отечество» Руслан Соменко до этого объяснил, как не потерять интерес к спорту и не бросить им заниматься. По его словам, нужно поставить перед собой конкретную цель и встроить регулярные занятия в свой график.

Ранее стало известно, сколько россиян занимаются спортом во время рабочего дня.