Россиянам назвали главные причины стремительного набора веса

На набор веса и в целом на комплекцию тела человека влияет множество факторов, и не все из них напрямую связаны с образом жизни. Но все же зачастую, чтобы перестать набирать вес и начать худеть, достаточно обратить пристальное внимание на свои привычки. Про главные факторы, влияющие на появление лишнего веса, «Газете.Ru» рассказала Маргарита Шелеметцева, тренер сервиса WowFit.

«Главная причина набора веса – это избыток калорий. Сегодня еда настолько доступна и калорийна, что мы не замечаем, как переедаем. Когда потребление энергии превышает ее расход, организм начинает запасать излишки в виде жира. При этом малоподвижный образ жизни дополнительно снижает расход энергии и приводит к потере мышечной массы, что со временем замедляет метаболизм», — сказала она.

Также сильно влияют стресс и недосып, они повышают уровень гормона стресса — кортизола, который стимулирует аппетит и накопление абдоминального жира (в области живота). Часто люди склонны переедать, когда устали или испытывают яркие эмоции, так как еда — это самый простой способ быстро получить удовольствие. Отдельно можно отметить и гормональные нарушения. Они влияют на распределение жира и чувство голода, однако встречаются гораздо реже и тоже во многом зависят от рациона питания и уровня стресса.

Эксперт отметила, что вредные привычки, например курение или употребление алкоголя, играют не последнюю роль в наборе жировой массы.

«Спирт содержится в любых видах алкогольных напитков и является довольно калорийным продуктом, поэтому при регулярном употреблении алкоголя легко выйти в профицит. Кроме того, алкоголь сильно стимулирует аппетит, особенно к жирной и соленой пище. А курение, несмотря на то, что способно незначительно и временно ускорять метаболизм и снижать чувство голода, после отказа от этой привычки приводит к серьезному набору веса из-за восстановления вкусовых рецепторов и сильного повышения аппетита. В итоге рисков, связанных с употреблением никотина, намного больше, чем «пользы» от этой привычки при борьбе с голодом», — пояснила тренер.

Чтобы остановить набор веса и начать худеть, эксперт советует в первую очередь разобраться в причинах таких изменений, отмечая, что они могут быть индивидуальны.

«Переедание часто происходит не из-за голода, а «за компанию» или от стресса. Поэтому если обнаружилось резкое увеличение веса, первое, что нужно сделать — хотя бы несколько дней фиксировать свой рацион: вести дневник питания или фотографировать приемы пищи. Это поможет оценить калорийность и состав рациона. Далее следует постепенно вносить изменения: уменьшать потребление обработанных продуктов и сладостей, добавлять в рацион больше белка и клетчатки. Также стоит внести в свой график физическую активность. Начать можно с пеших прогулок и постепенно переходить к более интенсивным тренировкам. Если несмотря на все эти меры вес продолжает расти без очевидных причин, необходимо проверить здоровье и проконсультироваться со специалистом, эндокринологом или диетологом, чтобы выявить точные причины», — отметила она.

При этом жесткие ограничения рациона и попытки «в один день» поменять устоявшийся образ жизни, по мнению эксперта, почти всегда приводят к обратному эффекту.

«Во-первых, замедляется обмен веществ: при резком дефиците калорий организм переходит в режим «экономии энергии», а это сразу замедляет процесс похудения. Во-вторых, кардинальное снижение количества потребляемых калорий повышает риск срывов, поскольку ограничения часто приводят к перееданию и возврату веса, срабатывает так называемый эффект «йо-йо». Кроме того, при недостатке белка и калорий теряется мышечная масса, а не только жир, поэтому на любой диете помимо калорийности пищи необходимо следить и за балансом основных нутриентов (белков, жиров и углеводов). Вдобавок к этому резкие изменения в рационе могут вызвать нехватку витаминов и минералов. Лучше всего худеть медленно, но стабильно и без вреда для здоровья, чем резко, с риском срывов и последующего быстрого возврата веса», — заключила тренер Шелеметцева.

