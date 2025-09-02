Птицы сорвали вылет из Владивостока в Москву

Рейс из Владивостока в Москву отменили из-за столкновения самолета с птицами

Рейс из Владивостока в Москву был отменен из-за того, что самолет, который должен был его выполнить, получил повреждения из-за столкновения со стаей птиц при посадке. Об этом пишет «Интерфакс».

На воздушном судне был поврежден носовой обтекатель. Пассажиры, которые собирались вылететь отмененным рейсом, будут доставлены в столицу другими самолетами. Сейчас они размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием.

По данным местного Telegram-канала Svodka25, с переносом рейса столкнулись 172 пассажира, в том числе восемь детей. Вылета в Москву они ждут уже больше 16 часов.

До этого в аэропорту Калининграда в связи с сильным туманом задержали 14 рейсов.

По состоянию на 8:15 по местному времени (9:15 мск) на прилет задерживались рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. Также сотрудникам аэропорта пришлось перенести время отправки самолетов в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Ранее в РФ опоздавшим на самолет пассажирам разрешили не покупать новый билет обратно.