На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда примут объединенный мастер-план агломерации Циолковского и Свободного

Объединенный мастер-план Циолковского и Свободного будет принят до конца года
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Единый мастер-план городов Свободный и Циолковский будет принят до конца года. Об этом ТАСС рассказала заместитель руководителя Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.

Она выразила надежду, что мастер-план примут гораздо раньше, чем до конца 2025 года.

В сентябре 2023 года полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что города Циолковский и Свободный станут агломерацией. Он подчеркнул, что агломерация должна будет использовать все преимущества, которые дают космодром Восточный и местные предприятия.

»«Рассматриваемые отдельно города Циолковский и Свободный создают гораздо меньшую привлекательность и гораздо меньшее требование к развитию социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры», — рассказал полпред.

Тогда Трутнев заявлял, что в процессе проработки мастер-плана будут участвовать Минвостокразвития, Амурская область, инвесторы, которые реализуют проекты, а также будет создана рабочая группа из представителей всех заинтересованных структур.

Ранее прокуратура начала проверку из-за пожара у космодрома Восточный.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами