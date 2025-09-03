Стало известно, когда примут объединенный мастер-план агломерации Циолковского и Свободного

Объединенный мастер-план Циолковского и Свободного будет принят до конца года

Единый мастер-план городов Свободный и Циолковский будет принят до конца года. Об этом ТАСС рассказала заместитель руководителя Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева.

Она выразила надежду, что мастер-план примут гораздо раньше, чем до конца 2025 года.

В сентябре 2023 года полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что города Циолковский и Свободный станут агломерацией. Он подчеркнул, что агломерация должна будет использовать все преимущества, которые дают космодром Восточный и местные предприятия.

»«Рассматриваемые отдельно города Циолковский и Свободный создают гораздо меньшую привлекательность и гораздо меньшее требование к развитию социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры», — рассказал полпред.

Тогда Трутнев заявлял, что в процессе проработки мастер-плана будут участвовать Минвостокразвития, Амурская область, инвесторы, которые реализуют проекты, а также будет создана рабочая группа из представителей всех заинтересованных структур.

Ранее прокуратура начала проверку из-за пожара у космодрома Восточный.