Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура начала проверку из-за пожара у космодрома Восточный

Прокуратура проводит проверку из-за природного пожара у Циолковского
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Прокуратура Амурской области сообщила в своем Telegram-канале о проведении проверки из-за природного пожара у ЗАТО (закрытого административно-территориального образования) Циолковский.

В ведомстве заявили, что во время проверки оценят соблюдение требований пожарной безопасности и исполнение законов о предупреждении и ликвидации последствий ЧС. Кроме того, если имущество местных жителей было повреждено огнем, прокуратура проконтролирует, чтобы им была оказана помощь. Если будут обнаружены какие-то нарушения, правоохранительные органы оперативно отреагируют.

«На особом контроле находятся вопросы защищенности и противопожарное обустройство населенных пунктов», — отметили в ведомстве.

Накануне сотрудники МЧС защищали от лесного пожара закрытый город Циолковский в Приамурье. Огонь в Свободненском районе быстро распространился из-за ветра и сухой погоды, растительность горела на площади в 8 кв. км. К тушению были привлечены более 70 человек и свыше 20 единиц техники. При этом на всей территории области действовал особый противопожарный режим. Позднее огонь вплотную подошел к ЗАТО, где живут сотрудники космодрома Восточный. Выбраться из населенного пункта было практически невозможно — деревья тысячами полыхали вдоль трасс, однако в итоге возгорание удалось полностью ликвидировать.

Ранее житель Читы заявил, что природный пожар тушат больше добровольцев, чем пожарных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами