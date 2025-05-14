Прокуратура начала проверку из-за пожара у космодрома Восточный

Прокуратура Амурской области сообщила в своем Telegram-канале о проведении проверки из-за природного пожара у ЗАТО (закрытого административно-территориального образования) Циолковский.

В ведомстве заявили, что во время проверки оценят соблюдение требований пожарной безопасности и исполнение законов о предупреждении и ликвидации последствий ЧС. Кроме того, если имущество местных жителей было повреждено огнем, прокуратура проконтролирует, чтобы им была оказана помощь. Если будут обнаружены какие-то нарушения, правоохранительные органы оперативно отреагируют.

«На особом контроле находятся вопросы защищенности и противопожарное обустройство населенных пунктов», — отметили в ведомстве.

Накануне сотрудники МЧС защищали от лесного пожара закрытый город Циолковский в Приамурье. Огонь в Свободненском районе быстро распространился из-за ветра и сухой погоды, растительность горела на площади в 8 кв. км. К тушению были привлечены более 70 человек и свыше 20 единиц техники. При этом на всей территории области действовал особый противопожарный режим. Позднее огонь вплотную подошел к ЗАТО, где живут сотрудники космодрома Восточный. Выбраться из населенного пункта было практически невозможно — деревья тысячами полыхали вдоль трасс, однако в итоге возгорание удалось полностью ликвидировать.

Ранее житель Читы заявил, что природный пожар тушат больше добровольцев, чем пожарных.