Заслуженный педагог не поддержал идею сократить срок школьного обучения

Директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич в интервью газете «Взгляд» прокомментировал предложение главы комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко сократить сроки обучения в школах и вузах, чтобы увеличить рождаемость в стране.

По мнению педагога, сокращенный срок образования вряд ли повлияет на демографические показатели. К примеру, сейчас средний возраст вступающих в брак мужчин — 35 лет, а в этом возрасте образование давно позади, указал он.

«Более того, образование для большего, чем раньше, числа детей и так сокращается — сейчас свыше половины выпускников идут получать СПО (среднее профессиональное образование). И после окончания теоретически уже в 19-20 лет могут начать трудиться. Куда уж дальше сокращать?» — сказал Пратусевич.

По мнению Рыбальченко, сокращение обучения в российской школе до 8 и 10 лет снизит в стране средний возраст рождения первого ребенка.

Он обратил внимание, что повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления. В настоящее время специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 года в магистратуре. Таким образом, он в общей сложности учится 17 лет. Еще примерно три года составляет у молодого специалиста адаптационный период. Поэтому только к 27 годам молодежь задумывается о детях.

Ранее стало известно, сколько российских студентов учатся в вузах платно.