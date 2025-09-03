На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский беспилотник сбили над Смоленской областью

Анохин: в Смоленской области сбили украинский БПЛА
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Силы министерства обороны РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений на земле не было зафиксировано.

Анохин призвал жителей региона не вести фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны и не приближаться к обломкам БПЛА.

В период с 20:00 до 23:00 мск российские средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. 10 дронов было сбито над Черным морем, семь — над Крымом, еще семь — над Ростовской областью, два — над Брянской областью и один — над Белгородской областью.

2 августа представитель компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев рассказал, что Федеральная служба исполнения наказаний планирует внедрить специальные сети для защиты от беспилотников. По его словам, противодроновые сети изготовлены из обработанного полиамида и сплетены «паучьим узлом». Они сделаны так, что атакующий БПЛА останавливается с минимальной вероятностью взрыва боеприпаса.

Ранее российский оператор FPV-дрона повторил трюк Люка Скайуокера в зоне СВО.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами