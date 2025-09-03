Украинский беспилотник сбили над Смоленской областью

Силы министерства обороны РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений на земле не было зафиксировано.

Анохин призвал жителей региона не вести фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны и не приближаться к обломкам БПЛА.

В период с 20:00 до 23:00 мск российские средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. 10 дронов было сбито над Черным морем, семь — над Крымом, еще семь — над Ростовской областью, два — над Брянской областью и один — над Белгородской областью.

2 августа представитель компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев рассказал, что Федеральная служба исполнения наказаний планирует внедрить специальные сети для защиты от беспилотников. По его словам, противодроновые сети изготовлены из обработанного полиамида и сплетены «паучьим узлом». Они сделаны так, что атакующий БПЛА останавливается с минимальной вероятностью взрыва боеприпаса.

