Десятки украинских беспилотников уничтожили над регионами РФ и Черным морем

МО РФ: средства ПВО уничтожили 27 беспилотников над регионами РФ и Черным морем
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уничтожение беспилотников велось в период с 20:00 до 23:00 мск. 10 дронов было сбито над Черным морем, семь — над Крымом, еще семь — над Ростовской областью, два — над Брянской областью и один — над Белгородской областью.

За сутки средства ПВО перехватили и уничтожили 158 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны, всего с начала вооруженного конфликта украинская армия лишилась 81 130 беспилотников.

2 августа представитель компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев рассказал, что Федеральная служба исполнения наказаний планирует внедрить специальные сети для защиты от беспилотников. По его словам, противодроновые сети изготовлены из обработанного полиамида и сплетены «паучьим узлом». Они сделаны так, что атакующий БПЛА останавливается с минимальной вероятностью взрыва боеприпаса.

Ранее российский оператор FPV-дрона повторил трюк Люка Скайуокера в зоне СВО.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
