Крымский мост временно закрыли для проезда автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале ситуационного центра транспортного перехода.

Сообщение о введении ограничений опубликовано в 00:31.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как сообщал Telegram-канала Shot, украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов в Краснодарском крае. По словам местных жителей, около 23:20 мск над морем в Анапе прозвучало не менее пяти громких взрывов и были видны яркие вспышки в небе.

Звуки пролета беспилотных летательных аппаратов и громкие хлопки были также слышны в Новороссийске и в селе Криница, административно относящегося к Геленджику.

