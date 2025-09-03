Крымский мост временно закрыли для проезда автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале ситуационного центра транспортного перехода.
Сообщение о введении ограничений опубликовано в 00:31.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Как сообщал Telegram-канала Shot, украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов в Краснодарском крае. По словам местных жителей, около 23:20 мск над морем в Анапе прозвучало не менее пяти громких взрывов и были видны яркие вспышки в небе.
Звуки пролета беспилотных летательных аппаратов и громкие хлопки были также слышны в Новороссийске и в селе Криница, административно относящегося к Геленджику.
Ранее краснодарец попробовал провезти через Крымский мост огнемет от комаров.