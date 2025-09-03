На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крымский мост временно закрыли для проезда автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале ситуационного центра транспортного перехода.

Сообщение о введении ограничений опубликовано в 00:31.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как сообщал Telegram-канала Shot, украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов в Краснодарском крае. По словам местных жителей, около 23:20 мск над морем в Анапе прозвучало не менее пяти громких взрывов и были видны яркие вспышки в небе.

Звуки пролета беспилотных летательных аппаратов и громкие хлопки были также слышны в Новороссийске и в селе Криница, административно относящегося к Геленджику.

Ранее краснодарец попробовал провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

