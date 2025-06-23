Краснодарец пытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров

Турист пытался провезти карманный огнемет через Крымский мост, сообщает Telegram-канал Mash.

«Рукастый парень из Краснодара признался — вдохновился Илоном Маском, поэтому сообразил себе миниатюру огнедышащей приблуды. Чтобы отмахиваться от комаров на западе Крыма стильно. Объяснение показалось сотрудникам службы досмотра довольно убедительным, поэтому изобретателя с горелкой пропустили», — сообщает канал.

До этого на Крымском мосту в багаже туристки нашли череп мужа, который она везла с собой в отпуск.

Выяснилось, что жительница Калининграда договорилась обо всем с супругом еще при жизни. После его кончины она отправилась путешествовать со скелетом.

У женщины были с собой сопроводительные документы, подтверждающие правомерность ее действий.

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