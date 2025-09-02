Аэропорт Геленджика приостановил работу

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В 21:57 временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Волгограда.

В мае Минтранс РФ сообщил, что при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

Если самолет задерживается как минимум на 6 часов в дневное время и на 8 часов — в ночное, авиакомпания обязана разместить всех ожидающих в гостинице, а также организовать трансфер до гостиницы и обратно.

Ранее в РФ опоздавшим на самолет пассажирам разрешили не покупать новый билет обратно.