Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии из-за болезни

Экс-глава столичного главка СК Дрыманов вышел на свободу из-за болезни
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший руководитель московского главка Следственного комитета Александр Дрыманов, осужденный на 12 лет колонии за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), досрочно вышел на свободу по состоянию здоровья. Об этом свидетельствуют материалы дела, передает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство Дрыманова об освобождении от наказания в связи с болезнью. Решение вступило в законную силу, несмотря на попытки прокуратуры его оспорить. Официальные комментарии по данному вопросу пока не поступали.

В марте 2020 года Александра Дрыманова осудили на 12 лет колонии строгого режима — его признали виновным по двум эпизодам взяточничества. По данным СК, Дрыманов вместе с пособниками получили $1 млн от криминального авторитета Шакро Молодого, который обратился к ним с целью смягчения обвинения своему соратнику. Согласно второму эпизоду, он брал у коллеги деньги за покровительство.

Ранее суд оставил в силе оправдательный приговор судмедэксперту.

