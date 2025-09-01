Суд оставил в силе оправдательный приговор судмедэксперту по делу о смерти чиновника

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе оправдательный приговор судмедэксперту Александру Пенцакову, которого обвиняли в халатности и служебном подлоге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суд отклонил представление заместителя прокурора Крыма, который требовал отменить оправдательный приговор, направить дело на новое рассмотрение и арестовать Пенцакова на три месяца.

Эксперта обвиняли в том, что при вскрытии тела замруководителя департамента культуры Москвы Леонида Ошарина он не произвел все необходимые исследования и указал в заключении, что процедура проведена по нормам. Следствие настаивало, что причиной смерти было не самоубийство, как указал Пенцаков.

Однако суды не усмотрели состава преступления в действиях эксперта и вынесли оправдательный приговор.

31 августа Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению второго уголовного дела в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России Ильи Тимофеева. Обвиняемый, уже отбывающий девятилетний срок за получение взятки, категорически отрицает новую вину.

Ранее на Урале оправдали мужчину, которого бывший муж его девушки обвинил в педофилии.