Прикрывал преступника: генерала Дрыманова отправили в тюрьму

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

«Дрыманов — 12 лет колонии строгого режима со штрафом 196 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти на семь лет с лишением звания генерала и медали за заслуги перед Отечеством II степени», — постановил судья.

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Бывший глава Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов был арестован в июле 2018 года. Суд установил, что Дрыманов вместе с экс-заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по ЦАО Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку — возглавлял ее экс-руководитель управления собственной безопасности СК Михаил Максименко.

По данным следствия, к силовикам за помощью обратился вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), он пытался добиться смягчения обвинения своему приятелю и соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Более того, он стремился освободить его из-под ареста.

Согласно показаниям Никандрова, первая взятка в размере €500 тыс. была для Максименко и его заместителя Александра Ламонова. После этого $1 млн получили Максименко, Никандров, Крамаренко, а также Дрыманов. По мнению следствия, Дрыманову досталась пятая часть этой суммы — $200 тыс.

Посредником при передаче взятки стал бизнесмен Дмитрий Смычковский — он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Вторым эпизодом в деле генерала Дрыманова стало то, что он получил от Никандрова деньги в размере €9850 за покровительство.

В рамках расследования уголовного дела Дрыманову, Крамаренко и Максименко вменили получение взятки в особо крупном размере. Первого также обвинили в получении еще одной взятки в крупном размере. Все фигуранты уголовного дела до последнего отрицали получение денег.

В ходе первого заседания Мосгорсуда Дрыманов заявил, что возбуждение уголовного дело о взятничестве в отношении высокопоставленных силовиков связано с тем, что следователи ФСБ хотели дискредитировать главк Следкома, а также его председателя. Генерал пояснил, что вменяемые ему эпизоды противоречат друг другу и не подтверждаются доказательствами по делу.

Дрыманов рассказал в суде, что бывший заместитель начальника Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве, экс-генерал Денис Никандров вынес из кабинета главы ведомства не взятку, а бутылку коньяка.

По его словам, в апреле 2015 года у него в кабинете прошло рабочее совещание, на котором было объявлено о назначении Никандрова на пост заместителя начальника. Дрыманов уточнил, что они с коллегами отметили назначение на рабочем месте, и Никандров попросил дать ему с собой бутылку коньяка. «Я положил ее в спортивную сумку, чтобы он (Никандров) не нес ее в руках», — отметил экс-силовик.

Он также подчеркнул, что по утрам часто занимался в спортзале, а когда приезжал на работу, то сумку относил в кабинет. Согласно обвинительному заключению, в спортивной сумке Никандров вынес из здания СК полученную от Дрыманова взятку в $200 тыс.

Экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко в ходе допроса в суде заявил, что Никандров предпринимал попытки суицида якобы из-за давления следствия, добивавшегося от него дачи показаний против его начальника — генерала Дрыманова.

После нескольких судебных заседаний гособвинение запросило для генерала наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. Кроме того, прокуратура попросила Мосгорсуд приговорить полковника Крамаренко к 15 годам колонии строгого режима, а третьего обвиняемого — Михаила Максименко — к 17 годам колонии строгого режима с учетом уже вынесенного ему приговора по другому делу. Кроме того, Максименко было предложено оштрафовать на 250 млн рублей, Крамаренко — на 195 млн.

Дело в отношении Никандрова было выделено в отдельное производство. В августе 2018 года Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5 годам и 6 месяцам колонии, однако в июне 2019 года он был досрочно освобожден. Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей, Ламонов получил пять лет лишения свободы.