В омской школе несколько учеников упали в обморок прямо на линейке

В Омске школьники падали в обморок во время линейки в школе
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Во время праздничной линейки в одной из школ Омска дети упали в обморок. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел в учреждении на улице Туполева. По словам очевидцев, торжественные мероприятия проводились в небольшом спортивном зале, куда пришли более 500 человек. При этом часть окон были закрыты или открыты только на проветривание.

В результате собравшимся было душно. Спустя некоторое время после начала линейки нескольким учащимся стало плохо.

«Их выводили из зала, некоторых выносили на руках без сознания. Родители школьников требовали перенести проведение на улицу», – сообщается в публикации.

По словам представителей администрации города, такая ситуация действительно произошла в школе. Линейку перенесли в спортзал из-за погодных условий. Позже мероприятия продолжились на улице. Отмечается, что пострадавшим школьникам оказали необходимую помощь.

Ранее в Подмосковье во время школьных линеек в обморок упали 16 детей.

