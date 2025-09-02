На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во время школьных линеек в Подмосковье в обморок упали 16 детей

Mash: в Подмосковье во время школьных линеек в обморок упали 16 детей
Smile19/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 16 несовершеннолетних упали в обморок во время школьных линеек в День знаний. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Некоторые дети теряли сознание во время затянувшихся выступлений приглашенных гостей, другим стало плохо уже в помещениях с закрытыми окнами после мероприятий. Возраст пострадавших — от 7 до 16 лет, двое самых младших детей, испытавших недомогание, оказались из городов Пушкино и Дубна.

Приводить детей в чувство приходилось родителям и учителям. Официальные представители малолетних отказывались от госпитализации после того, как школьникам становилось лучше.

До этого в Нижнем Новгороде несколько детей упали в обморок на торжественной линейке. В одной из школ пострадавших пришлось откачивать прямо на улице без помощи школьного врача, а во второй несовершеннолетним оказали первую помощь.

Ранее шесть школьников попали в больницу после линеек на День знаний в Нижнем Новгороде.

