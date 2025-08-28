На начальника военного представительства Минобороны возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении врио начальника 199-го военного представительства Минобороны Дмитрия Мороза, подозреваемого в ненадлежащем исполнении обязанностей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного следственного управления Следственного комитета (СК) России.

«Он подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при выполнении государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении.

В ходе расследования стало известно, что государственный заказчик и АО «Электросигнал» заключили многомиллионный государственный контракт на поставку изделий связи. При этом контроль за исполнением контракта возлагался на обвиняемого.

В этот момент он подписал документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости и об объемах работ. В результате преступных действий МО был причинен ущерб в особо крупном размере.

До этого СК РФ арестовал имущество экс-замдиректора предприятия Минобороны РФ Ивана Сметанюка по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

26 авугуста в Краснодарском крае суд арестовал Бориса Левитского, возглавлявшего региональное отделение ДОСААФ России. Левитскому предъявлено обвинение по статье о «Злоупотреблении полномочиями», после чего его этапировали в столичное СИЗО.

Ранее в Нижегородской области возбудили дело о многомиллионном хищении на гособоронзаказе.