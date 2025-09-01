Россия прорабатывает вопрос о гуманитарной помощи Афганистану на фоне землетрясения

Россия прорабатывает вопрос о направлении гуманитарной помощи Афганистану в связи с землетрясением. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

«В Москве выражают искреннее сочувствие дружественному афганскому народу, семьям погибших и пострадавших. По линии российских профильных ведомств прорабатывается вопрос о направлении в Афганистан срочной гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Афганистана в ночь на 1 сентября. Природный катаклизм зафиксировали на расстоянии 17 миль (27,3 км) от города Джелалабад, недалеко от границы с Пакистаном. Представитель Минздрава Афганистана заявил, что сейсмическое событие произошло в отдаленной горной местности, поэтому необходимо время, чтобы получить точные данные о количестве пострадавших.

Специалисты начали масштабную спасательную операцию. По последним данным официального представителя правительства страны Забихулла Муджахида, в результате землетрясения пострадали 2,5 тыс. человек.

Ранее Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения.