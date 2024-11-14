Московский музей ГУЛАГа объявил о приостановке работы

Московский музей истории ГУЛАГа с 14 ноября приостановил работу. Об этом сообщили на официальном сайте музея.

В сообщении указано, что недавно специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве нашли нарушения пожарной безопасности. Эксперты признали выявленные нарушения угрожающими безопасности посетителей музея, и их нужно устранить. Посетители музея смогут вернуть билеты, которые купили на мероприятия и посещения экспозиций, отметили в пресс-службе.

Музей ГУЛАГа находится в центре Москвы в 1-м Самотечном переулке. Его основали в 2001 году, а экспозиция заработала три года спустя. Создатель музея Антон Антонов-Овсеенко, чьи родители и он сам попали под репрессии в Советском союзе. Основатель музея провел в тюрьмах и лагерях в общей сложности около 13 лет, позже его вместе с отцом реабилитировали.

В постоянной экспозиции учреждения представлены этапы формирования карательной системы в 1918-1956 годах, а также ее влияние на судьбы отдельных людей.

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