Подмосковные врачи удалили женщине миому размером с волейбольный мяч

В Подмосковье врачи удалили у женщины миому размером с волейбольный мяч
Depositphotos

В Подмосковье врачи удалили 42-летней женщине гигантскую миому матки. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Все началось с того, что женщина во время активного отдыха на сапборде почувствовала резкие тазовые боли посреди озера. Самостоятельно добравшись до берега, она села в машину и поехала в больницу. По пути она обратилась за помощью к сотрудникам ДПС, которые организовали сопровождение медицинского учреждения в городе Электростали. При обследовании у пациентки было выявлено нарушение кровоснабжения миомы размером более 20 сантиметров, о которой пациентка не знала.

Женщине была проведена экстренная операция с малоинвазивным доступом через разрезы размером в один сантиметр, она заняла менее часа. Гинекологи удалили у пациентки новообразование размером с волейбольный мяч и весом 1,5 кг с сохранением репродуктивной функции. После успешного хирургического вмешательства пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.

Ранее российские врачи удалили гигантскую опухоль женщине, не ходившей к гинекологу десять лет.

