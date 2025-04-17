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Российские врачи удалили гигантскую опухоль женщине, не ходившей к гинекологу десять лет

В Кемерово врачи удалили женщине гигантскую опухоль матки
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Telegram-канал «Беглов_Zdrav»

В Кемеровской области 49-летняя женщина десять лет не посещала гинеколога и оказалась на операционном столе с гигантской опухолью матки. Об этом сообщает Telegram-канал «Беглов_Zdrav».

В гинекологическое отделение городской клинической больницы №11 Кемерова в экстренном порядке поступила женщина с сильным кровотечением. Выяснилось, что она более десяти лет не посещала гинеколога.

При проведении ультразвукового исследования специалисты обнаружили множественную миому матки, достигшую размеров 35×25 см и веса почти в шесть килограммов. Образование соответствовало 18 неделям беременности по степени увеличения матки.

Врачи провели женщине операцию. В ходе вмешательства медики полностью удалили опухоль. Все прошло успешно, пациентка чувствует себя хорошо, на данный момент она выписана.

Ранее россиянке удалили гигантскую опухоль матки размером с двух новорожденных детей.

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