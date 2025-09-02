В АТОР оценили введение Китаем безвизового режима для россиян

Введение Китаем безвизового режима для россиян позволит увеличить туристический поток из России на 30-40%. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, инициатива скажется даже более существенно, чем можно ожидать.

«Связано это с тем, что Китай и без того находится в очень динамичном росте по притоку российских граждан с туристическими и деловыми целями», — добавил Мурадян.

До этого представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь заявил, что власти Китая с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

Помимо этого, для содействия взаимным поездкам Пекин принял решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд на территорию КНР. Таким образом, с 15 сентября текущего года по 14 сентября следующего года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении россиян, имеющих обычные паспорта.

Ранее Россия и Иордания заключили соглашение о взаимной отмене виз.