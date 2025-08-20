Россия и Иордания заключили соглашение о взаимной отмене виз

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади подписали соглашение о взаимной отмене виз для туристов. Об этом сообщает ТАСС.

С момента утверждения документа граждане России и Иордании смогут в течение 30 дней находиться на территории стран без обязательного получения туристической визы. В то же время общий срок пребывания не должен превышать 90 дней за год.

20 августа глава российского МИД проводит совместную пресс-конференцию вице-премьером Иорндании, который по совместительству является министром иностранных дел королевства.

Напомним, директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев на полях ПЭМФ сообщил, что Россия собирается в 2025 году отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Кроме того, сообщалось, что рассматривается возможность безвизового режима с Саудовской Аравией и Малайзией, что может увеличить туристический поток из этих стран в два-три раза.

Ранее в АТОР раскрыли, как на туризме отразится отмена виз с Иорданией и Байхрейном.