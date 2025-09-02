Юрист ответил, какие товары нельзя вернуть в магазин после покупки

В России существуют определенные правила возврата товаров, некоторые из них относятся к категории невозвратных. Об этом Pravda.Ru рассказал юрист Юрий Капштык.

По его словам, к ним относятся предметы личной гигиены, парфюмерия, нижнее белье, растения и животные. В случае возврата технически сложной продукции (компьютеры, телефоны и бытовая техника) может потребоваться проверка, которая подтвердит производственный брак. Юрист добавил, что при возврате компьютеров и телефонов без чека продавцы могут проверить дату покупки по внутренним системам магазина.

«Без чека обратиться можно, но придется подтвердить покупку другим способом — по карте или штрих-коду. Все зависит от конкретной ситуации и политики магазина», — подчеркнул Капштык.

В июне Верховный суд России постановил, что граждане имеют право вернуть деньги за онлайн-обучение, если курс оказался некачественным или не соответствует заявленным условиям. Поводом для рассмотрения стало дело жителя Москвы, который оплатил годовой онлайн-курс за 300 тысяч рублей. Он успел пройти 62 из 151 урока, но затем заявил, что информация не представляет для него ценности, материал не эксклюзивен, не соответствует рекламе, а качество видеозаписей оказалось низким.

Ранее сообщалось, что россиянка устроила погром в аптеке из-за того, что ей отказали в возврате лекарств.